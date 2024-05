Megan Fox und MGK gehen Beziehung "Schritt für Schritt" an

Megan Fox (37) und Machine Gun Kellys (34) Beziehung hat schon so einige Höhen und Tiefen erlebt. Aktueller Stand: Nach der Lösung ihrer Verlobung versuchen die zwei ihre Beziehung mit einer Therapie zu retten – und das soll laut einem Insider auch ganz gut gelingen. So sollen die zwei alles "Schritt für Schritt" angehen und den Freiraum des jeweils anderen respektieren. "Im Großen und Ganzen tun sie ihr Bestes, um die Dinge zum Laufen zu bringen und haben dabei auch ihre Kinder im Blick", erklärt ein Informant gegenüber Entertainment Tonight.

Aktuell gehe das Paar regelmäßig zur Therapie, um an seiner Beziehung zu arbeiten. Vor allem am gegenseitigen Vertrauen wollen die beiden arbeiten. "Sie hatten mit einigen Vertrauensproblemen zu kämpfen, aber beide bemühen sich ständig, an ihrem gemeinsamen Ziel festzuhalten, für immer zusammen zu sein", verrät die Quelle weiter und fügt hinzu: "Sie versuchen, ihre Beziehungsprobleme so privat wie möglich zu halten und ihre Kinder vor jeglichem Drama oder Stimmen von außen zu schützen."

Seit 2020 sind die Schauspielerin und der Musiker nun schon ein Paar. Im vergangenen Februar deutete die "Jennifer's Body"-Darstellerin das erste Mal an, dass es bei den beiden kriselt. Nur ein Jahr später bestätigte die dreifache Mutter dann, dass sie ihre Verlobung gelöst haben. "Es wird immer eine Bindung zu ihm geben, egal was passiert. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, wie stark die Verbindung sein wird, aber ich werde immer irgendwie mit ihm verbunden sein", erklärte Megan im "Call Her Daddy"-Podcast.

Anzeige Anzeige

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox im November 2022

Anzeige Anzeige

T.Jackson / Backgrid / Action Press Megan Fox und Machine Gun Kelly in New York

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, die beiden feiern bald ihr Beziehungscomeback? Ja, ganz sicher. Nein, ich denke nicht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de