Wegen Liebespause mit Megan? Machine Gun Kelly raucht wieder

Seit vier Jahren führen Machine Gun Kelly (33) und seine einstige Verlobte Megan Fox (37) eine Beziehung voller Höhen und Tiefen. Allerding sollen sich der Sänger und die Schauspielerin momentan eine Auszeit voneinander nehmen. In einer aktuellen Instagram-Story verrät der Blondschopf nun, dass er währenddessen in alte Gewohnheiten zurückgefallen sei. "Ich habe wieder mit dem Rauchen angefangen. Das Leben war in letzter Zeit seltsam", gibt MGK zu und richtet sich mit persönlichen Worten an seine Community: "Aber ich bin dankbar, dass ich euch alle habe."

Noch vor wenigen Tagen zeigte sich der 33-Jährige erstmals wieder gut gelaunt in der Öffentlichkeit: Nach einem Freikonzert in New York City begrüßte der "Bad Things"-Interpret seine Fans mit einem breiten Lächeln im Gesicht und schrieb fleißig Autogramme. Er trug einen flauschigen grauen Pullunder kombiniert mit einigen Schmuckstücken in Silber und schien dabei die Gesellschaft seiner Anhänger in vollen Zügen zu genießen.

Im Jahr 2022 hatte MGK seinen ganzen Mut zusammen genommen und um die Hand seiner Liebsten angehalten – und das auf ziemlich extravagante Weise! Bei der Verlobung tranken die beiden gegenseitig ihr Blut und der Musiker steckte seiner Megan einen mit Dornen verzierten Klunker an den Finger. Ende März hat die 37-Jährige allerdings im "Call Her Daddy"-Podcast bestätigt, dass sie nicht mehr verlobt sind.

MEGA Machine Gun Kelly im April 2024 in New York City

Getty Images Megan Fox im Mai 2023

