Twin-Alarm: Valentina Pahde und Heidi Klum im selben Kleid!

Das war wahrscheinlich nicht so geplant! Bei den Filmfestspielen in Cannes ist Heidi Klum (50) vor ein paar Tagen in einer wunderschönen, weinroten Robe erschienen. Am nächsten Abend wurde das Kleid erneut gesehen – allerdings nicht an Heidi. Schauspielerin Valentina Pahde (29) trug ein Ensemble, das dem von Heidi erstaunlich ähnlich sah. Beide roten Kleider haben einen hohen Schlitz im Rock, eine Schleppe und sogar das gleiche drapierte Korsett-Oberteil! Der Unterschied besteht lediglich darin, dass Heidis Rock wesentlich bauschiger ist, während Valentinas in klassischer A-Form fällt. Während das Model silbernen Schmuck dazu kombinierte, hatte die deutsche Schauspielerin sich für goldene Accessoires entschieden.

Die beiden Blondinen können von Glück reden, nicht auch noch zur gleichen Filmpremiere aufgetaucht zu sein. Wie echte Fashionistas wissen, gilt es fast schon als Skandal, wenn zwei Stars dasselbe Outfit tragen. Zum Glück passiert das bei den Filmfestspielen nicht allzu oft. Zuletzt kam es zu so einem Fauxpas im Jahr 2017, als das französische Model Thylane Blondeau (23) und die russische Schauspielerin Svetlana Ustinova im gleichen Look erschienen sind. Beide Stars sind in einem zartrosa Kleid von Dior nacheinander über den roten Teppich zur Premiere von "Loveless" gelaufen.

Obwohl Heidi und Valentina sich in ihren roten Roben superähnlich sehen, kann man sie dennoch unterscheiden. Trotzdem hat Valentina vermutlich bereits genügend Erfahrung damit, sich wie ein Zwilling zu kleiden. Immerhin ist sie selbst die Hälfte eines eineiigen Zwillingspaares. Ihre Schwester Cheyenne Pahde (29) ist genau wie die ehemalige GZSZ-Darstellerin in der Schauspielerei tätig und seit 2022 bei "Blutige Anfänger" zu sehen.

Getty Images Thylane Blondeau, 2017

Getty Images Valentina und Cheyenne Pahde 2014 beim Oktoberfest in München

Was haltet ihr davon, wenn Stars das gleiche Outfit tragen?



