"Let's Dance"-Halbfinale: Dieses Paar fliegt heute raus!

Im Halbfinale von Let's Dance begeisterten die Tanzpaare mit ihren Tänzen die Jury und das Publikum. Trotzdem musste ein Promi die Show kurz vor dem Finale verlassen. Platz vier der diesjährigen Staffel geht an Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin (37). Die leidenschaftliche Motorradfahrerin erhielt auch von der Jury die niedrigste Punktzahl. Damit dürfen sich Gabriel Kelly (22) und Malika Dzumaev (33), Detlef Soost (53) und Ekaterina Leonova (37) sowie Jana Wosnitza (30) und Vadim Garbuzov (37) auf das Finale freuen.

Grund zum Feiern hatte dieses Mal auch ein Juror. Joachim Llambi (59) absolvierte am Freitagabend seine 200. Sendung von "Let's Dance" und bekam sogar eine Torte geschenkt. Der ehemalige Turniertänzer ist für seine strengen Bewertungen bekannt. Trotzdem haben ihn die Zuschauer lieb gewonnen. "Das Salz in der Suppe. Danke, Herr Llambi, für alles, was Sie in den letzten (fast 20!) Jahren für 'Let's Dance' gemacht haben. Die Show wäre nicht das Gleiche ohne Sie", bewunderte ihn ein User auf X.

Der aktuelle Favorit der Promiflash-Leser ist Gabriel. Der Sänger durfte sich diese Woche auch über die Unterstützung seines Vaters Angelo Kelly (42) im Publikum freuen. Das Kelly-Family-Mitglied jubelte seinem Sohnemann zu und gab zu verstehen, dass er sich nicht erklären könne, woher der 22-Jährige sein Tanztalent habe. Mit seinem Charleston zu "Do Your Thing" holte er sich die ersten 30 Punkte des Abends. Joachim Llambi war so von den Socken, dass er glatt die ganze Kiste mit den Bewertungskellen auf den Tisch der Jury stellte und dem Schönling zurief: "Such dir was aus!"

RTL / Stefan Gregorowius Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

Instagram / joachim_llambi Joachim Llambi im "Let's Dance"-Halbfinale 2024

