Video aufgetaucht: Misshandelt P. Diddy hier etwa Ex Cassie?

Seit Wochen sieht sich P. Diddy (54) mit schweren Anschuldigungen konfrontiert: Dem Rapper wird Menschenhandel vorgeworfen, außerdem soll er mehrere Personen sexuell belästigt haben. Bisher bestritt er jeden Vorwurf gegen seine Person. Inmitten des Skandals taucht nun ein erschreckendes Video aus dem Jahr 2016 auf. Der Clip, den Page Six veröffentlichte, soll den Künstler und seine Ex Cassie (37) zeigen: Die Sängerin, die auf einen Hotelaufzug zugeht, wird dabei heftigst von dem Musiker attackiert: P. Diddy packt seine damalige Partnerin am Hals und wirft sie gewaltsam zu Boden. Dort tritt er die Tänzerin mit den Füßen, bevor er sie an ihrem Sweatshirt in ein Zimmer zieht.

Cassie hatte bereits im vergangenen Jahr ihre Stimme gegen den "Bad Boy For Life"-Interpreten erhoben. Laut Gerichtsdokumenten, die The Mirror vorliegen, versichert sie, dass P. Diddy sie "vergewaltigt und jahrelang missbraucht hat." Die beiden gingen elf Jahre lang gemeinsam durchs Leben.

Auch die US-Amerikanerin Joi Dickerson-Neal erhob schwere Anschuldigungen gegen den Skandalrapper: Im Jahr 1999 soll er sie unter Drogen gesetzt haben und Rachepornos von ihr erstellt haben. Der 54-Jährige beantragte, diese und weitere Klagen abzuweisen. Auf Instagram veröffentlichte er den nachdenklichen Schriftzug "Die Zeit bringt die Wahrheit ans Licht".

Getty Images Cassie Ventura, 2018

Getty Images Sean "Diddy" Combs, Musiker



