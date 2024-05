Fettabsaugung! Jana-Maria Herz lässt ihren Body "formen"

Diesen Eingriff haben ihre Fans wohl nicht kommen sehen! Auf Instagram verkündet Jana-Maria Herz (32), dass sie sich einem operativen Eingriff unterzieht – und zwar einer Fettabsaugung mit dazugehöriger Körpermodellierung, einer sogenannten Liposkulptur! Ihre Fans bekommen sogar einen Einblick in die Operation: Während die Temptation Island-Bekanntheit und ihr Arzt in einem Video den Plan erklären, sind mehrere Ausschnitte vom Eingriff zu sehen. "Sie ist eine sehr dünne Person. Das Einzige, was wir also tun werden, ist, einige Bereiche ihres Körpers neu zu formen. [...] Wir werden eine Fettabsaugung an den Innenseiten der Oberschenkel und an den Knien vornehmen", erklärt der Doktor. Das entnommene Fett werde im Nachhinein an den "Außenseiten des Gesäßes" angebracht. Zusätzlich lässt sich der Realitystar die Haut am Kinn straffen.

Die Fans der Trash-TV-Bekanntheit sind wegen des Eingriffs geteilter Meinung. Einige User können nicht verstehen, dass Jana "für so was Gefährliches" Werbung macht. Andere scheinen überhaupt nicht nachvollziehen zu können, weshalb gerade sie sich einer solchen Operation unterzieht. Ein weiterer Nutzer schreibt: "Du wirkst so natürlich hübsch und authentisch, aber diese Aktion ist absolut das Gegenteil. Schade. Und tatsächlich keine gute Vorbildfunktion". Doch Jana bekommt auch Unterstützung: "Ihr Körper – ihre Entscheidung."

Auch Paulina Ljubas (27) unterzog sich vor wenigen Wochen einem ähnlichen Eingriff. Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin hat sich mittels einer Eigenfett-Operation die Hüften füllen lassen. Dafür ließ sie sich das Fett am Bauch absaugen und an der gewünschten Stelle einsetzen. Auf Instagram gab sie ihren Fans kurz nach der OP ein Update: "Es ist genauso geworden, wie ich es mir gewünscht habe."

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz, April 2024

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas im März 2024

