Khloé Kardashian fühlt sich von Mutter Kris vernachlässigt!

Sie fühlt sich übersehen! Khloé Kardashian (39) ist ein bekannter Realitystar und außerdem erfolgreiche Unternehmerin. Gemanagt wird die Blondine von ihrer Mutter Kris Jenner (67), die seit fast 20 Jahren die Karrieren ihrer Kinder lenkt. Die "Good American"-Gründerin ist augenscheinlich mit der Arbeit ihrer Mutter nicht immer zufrieden. Sie macht ihrem Ärger Luft und geht auf Konfrontationskurs zu Kris: Sie wirft ihrer Mutter vor, alles selbst machen zu müssen!

In einer neuen Folge The Kardashians schlägt Kris ihrer Tochter vor, mit einem Podcast zu starten. Khloé zeigt sich von der Idee aber wenig begeistert, da ihre Mutter nur solange da sei, bis ein Vertrag unterzeichnet sei. Bei der Umsetzung der Projekte sei sie dann alleine: "Ich habe nie das Gefühl, dass es Leute gibt, die sich um mich kümmern. Ich muss in jeder einzelnen Kategorie und in jedem einzelnen Job, den ich habe, alles selbst machen." Kris versucht ihre Tochter zu beruhigen und gesteht: "Du bist enttäuscht von meiner Leistung und ich fühle mich schrecklich deswegen." Sie würde Khloé helfen, ein Team für den Podcast aufzubauen.

Khloé will davon aber nichts wissen und möchte das Gespräch lieber beenden. Die 39-Jährige fühle sich nicht gehört und glaube, dass ihre Mutter nicht verstehe, was in ihrem Leben vor sich geht. Allerdings habe sie auch nicht allzu hohe Erwartungen an Kris gehabt.

Getty Images Khloé Kardashian

Getty Images Kris Jenner, Unternehmerin

Getty Images Kris Jenner und Khloé Kardashian

