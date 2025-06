Kim Kardashian plant Karrieren ihrer Kids gegen Kris' Pläne

Kim Kardashian (44), bekannt aus der Erfolgsserie The Kardashians, schmiedet ehrgeizige Zukunftspläne für ihre Kinder – und das sorgt für Spannungen mit Mutter Kris Jenner (69). Während Kim als "Momager" gezielt die Zukunft ihrer ältesten Tochter North West (12) in die Hand nimmt, wünscht sich Kris laut OK!, dass ihre Enkelkinder der Reality-TV-Familientradition folgen. Kim hingegen legt laut einer Quelle besonderen Wert darauf, ihren Kindern individuelle Karrieren und Persönlichkeiten fernab bloßer TV-Auftritte zu ermöglichen: "Kim ist dabei, einen individuellen Plan für North und alle ihre Kinder zu entwickeln."

Kim bespreche jede Karrieremöglichkeit gemeinsam mit ihrer Familie, um abzuwägen, was angemessen ist. Gleichzeitig sei ihr bewusst, dass ihre Kinder durch ihre Eltern bereits in der Öffentlichkeit stehen. "Ich versuche, sehr achtsam zu sein und ihnen Raum zu geben, ihre eigenen Persönlichkeiten zu entwickeln", sagte sie. Kris hingegen sieht die Beteiligung ihrer Enkelkinder am Familien-Reality-Show-Imperium als eine zentrale Säule, um den Erfolg der Marke "Kardashian" zu sichern. Ein Insider berichtete, Kris habe schon seit Jahren Pläne, die nächste Generation in den wachsenden Familienbetrieb einzubeziehen.

Die Konflikte zwischen Mutter und Tochter sind jedoch nichts Neues. Kim, selbst inzwischen eine erfolgreiche Unternehmerin und Mutter von vier Kindern, eifert in gewisser Weise ihrer eigenen Mutter nach, möchte aber moderne Wege gehen und ihre Kinder stärker schützen. Kris, die oft als das Mastermind hinter dem Kardashian-Erfolg bezeichnet wird, hat jedoch ihre ganz eigene Philosophie: "Ich denke immer an die Zukunft, und die Enkelkinder sind Teil davon", soll sie laut einer Quelle von OK! gesagt haben. Die Situation verdeutlicht nicht nur die kulturellen Herausforderungen, die mit einer so bekannten Familie einhergehen, sondern auch die komplexe Dynamik zwischen zwei starken Frauen verschiedener Generationen. Die Familienzusammenkünfte dürften momentan daher ebenso spannend wie die Inhalte ihrer Reality-Show sein.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, ihre Kinder und Kris Jenner, November 2024

Instagram / krisjenner North West, Kim Kardashian und Kris Jenner, "The Kardashians"-Stars

