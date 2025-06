Nach Gespräch: Kim Virginia und Nikolas Couple-Pics gelöscht

Das Drama zwischen Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) nimmt kein Ende. Gestern kam es erneut zu einem Aufeinandertreffen der beiden Reality-TV-Stars, die erst kürzlich ihre Verlobung aufgelöst hatten. Doch offenbar verlief das klärende Gespräch alles andere als positiv. Eine eindeutige Reaktion folgte wenige Stunden danach: Die beiden haben sämtliche gemeinsamen Beiträge auf ihren Instagram-Profilen gelöscht. Nicht einmal der rührende Post, den Kim einst nach der tragischen Stillgeburt ihrer Tochter teilte, ist mehr zu finden. Bislang hat keiner der beiden zu den gelöschten Beiträgen öffentlich Stellung bezogen.

Nach Kims Aussagen über Nikola, die sie nach dem missglückten Klärungsgespräch in ihrer Instagram-Story äußerte, ist es kaum verwunderlich, dass sie die gemeinsamen Beiträge von ihrem Profil verbannt hat. Vor allem der Satz "Kennt ihr solche Männer, die Frauen fremdgehen und dann heulen?" ließ aufhorchen. Sie klärte jedoch nicht auf, ob der gebürtige Serbe ihr wirklich fremdgegangen ist oder sie nur ein Beispiel dafür genannt hat, wie Nikola sein Leiden nach ihrem Empfinden derzeit in den Vordergrund stellt.

Während Kim sich bereits nach dem Gespräch auf Instagram mit negativen Eindrücken geäußert hatte, bleibt Nikola vorerst noch still. Er kündigte jedoch an, heute Klartext zu sprechen. "Ich habe einen Punkt erreicht, da ist Ende. Ich werde euch morgen alles erzählen und mit euch über alles sprechen", ließ er noch gestern in den späten Abendstunden in seiner Story verlauten. Fans warten nun gespannt auf seine Worte, während die frisch gelöschten Couple-Pics im Netz weiterhin für wilde Spekulationen sorgen.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac, TV-Bekanntheiten

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia, Juni 2025

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac, Reality-Bekanntheit

