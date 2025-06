Daniela Katzenberger enthüllt ihr Ehegeheimnis mit Lucas

Daniela Katzenberger (38) und Lucas Cordalis (57) feiern nicht nur ihre Liebe, sondern auch ein Ehekonzept, das Freiraum und Zusammenhalt vereint. Die beiden, die seit dem 4. Juni 2016 verheiratet sind, haben kürzlich ihren neunten Hochzeitstag begangen. Daniela, TV-Star und Unternehmerin, erklärte nun in einem Interview, dass ihr gemeinsames Erfolgsrezept darin bestehe, dass sie sich auch vermissen können. "Wir sind beide sehr freiheitsliebend", verriet sie frau aktuell und beschrieb, wie Beruf und Reisen ihnen dabei helfen, diesen Raum zu schaffen.

Doch auch wenn sich die beiden beruflich oft verpassen, meistern sie die Herausforderungen des Künstlerlebens. Lucas, der als Musiker international unterwegs ist, und Daniela, die mit TV-Projekten auf Mallorca und darüber hinaus beschäftigt ist, müssen oft ihre Zeitpläne abstimmen. "Wir geben uns sehr oft die Klinke in die Hand", erklärte Lucas in einem Gespräch mit Gala. Trotz dieser Engpässe schaffen sie es, gemeinsame Fernsehmomente zu teilen – sei es in Danielas Reality-Show oder bei gemeinsamen Projekten wie "The Masked Singer".

Die Beziehung des Paares ist von einer Mischung aus Glamour und Bodenständigkeit geprägt. Neben ihrem internationalen Berufsleben fanden Daniela und Lucas im vergangenen Oktober auch Zeit für einen besonders romantischen Moment: In Las Vegas erneuerten sie bei einer stilvollen Zeremonie, begleitet von einem Elvis-Imitator, ihr Eheversprechen. Für Daniela war es ein emotionaler Moment in einem glitzernden Kleid, während Lucas mit Charme im schwarzen Smoking überzeugte. Ihre gemeinsame Reise durch das Leben ist geprägt von Liebe, Respekt und einer klaren Balance zwischen Individualität und Zusammenhalt.

