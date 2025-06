Bill Kaulitz plant einen Schönheitseingriff à la Kris Jenner

Bill Kaulitz (35), bekannt als Sänger der Band Tokio Hotel, hat in einem Interview mit Neue Osnabrücker Zeitung seine Begeisterung für Schönheitsbehandlungen offenbart. Dabei spielte er auch mit dem Gedanken, eine größere Veränderung in Angriff zu nehmen: "Ich habe gerade den Schönheitschirurgen von Kris Jenner (69) ausfindig gemacht. Die sieht fantastisch aus, die Maus. Jetzt möchte ich auch hin." Der Plan könnte sogar in der dritten Staffel seiner Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" thematisiert werden, wie Bill andeutete: "Vielleicht wäre das was für Staffel 3."

Sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz (35) äußerte sich ebenfalls humorvoll zu den Gewohnheiten seines Bruders. "Der größte Unterschied zwischen Bill und mir ist, wie wir es mit dem Älterwerden angehen. Ich bemühe mich um eine Balance und esse auch mal was Gesundes. Aber alles, was ich mit Salat mache, macht Bill dann mit Botox." Bill selbst bezeichnete seine Behandlungen als völlig alltäglich und betonte, dass die Eingriffe weder Schmerzen noch Taubheit verursachen würden. Auf die Vorzüge des Älterwerdens angesprochen, fügte er hinzu: "Mein Leben wird jedes Jahr schöner. Aber das heißt ja nicht, dass ich Falten kriegen muss."

Eine mögliche dritte Staffel der Erfolgsserie ist zwar noch nicht bestätigt, dennoch besteht durchaus Hoffnung: In der finalen Folge der neuen Staffel machten die Musiker ihren Fans mit viel Witz Mut auf eine Fortsetzung. "Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist und am schönsten ist es noch nicht", witzelte Tom. Und auch Bill ließ durchblicken, dass das letzte Kapitel noch nicht geschrieben ist: "Das sieht mir alles sehr unfertig aus."

Getty / Andreas Rentz, Instagram / krisjenner Bill Kaulitz und Kris Jenner

Getty Images Bill und Tom Kaulitz, Musiker

Getty Images Tom und Bill Kaulitz, Musiker