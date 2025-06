Lauren und Jeff Bezos feiern nach Hochzeit eine Pyjamaparty

Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) haben am Samstag, dem 28. Juni, ihre Hochzeit mit einer glamourösen Pyjamaparty in Venedig abgerundet. Nachdem das Paar am Vortag auf der venezianischen Insel San Giorgio Maggiore geheiratet hatte, luden sie die rund 200 Gäste, darunter zahlreiche Prominente, zu einer ausgelassenen Feier ein. Stars wie Kim Kardashian (44), Leonardo DiCaprio (50) und Orlando Bloom (48) genossen die exklusive Veranstaltung. Wie unter anderem People berichtet, fand die Party unter dem Motto "Dolce Notte" in einem ehemaligen mittelalterlichen Arsenal statt. Die frisch Vermählten, beide in eleganten Outfits mit einem Hauch Pyjama, feierten bis spät in die Nacht.

Die Pyjamaparty war das Highlight eines dreitägigen Hochzeitswochenendes, das bereits am Donnerstag mit einem Willkommensdinner begann. Während die Hauptzeremonie am Freitag elegant und zurückhaltend war, wurde es bei der Abschlussfeier lockerer. Die Gäste sollten sich an einen Pyjama-Dresscode halten, den einige kreativ umsetzten: Bilder zeigen Bill Gates (69) in einem Pyjama der Marke Prada, während Kim Kardashian sich für ein aufreizendes Ensemble mit Korsett entschied. Auch Leonardo DiCaprio erschien, gemeinsam mit Freundin Vittoria Ceretti (27), in einem eleganten Pyjama-Look. Rapper Usher (46) kombinierte einen Smoking mit einem Morgenmantel. Bei dem einen oder anderen kam sogar eines der Gastgeschenke zum Einsatz – als Andenken an das Wochenende verschenkten Jeff und Lauren unter anderem elegante Haus-Slipper.

Für Lauren war es die zweite Hochzeit und sie beschrieb diese als eines der glücklichsten Ereignisse ihres Lebens. Ihr maßgeschneidertes Spitzenkleid von Dolce & Gabbana war inspiriert von Sophia Lorens (90) Hochzeitslook im Film "Hausboot" von 1958. Ihre Söhne begleiteten sie stolz zum Altar. Jeff, Gründer von Amazon und einer der reichsten Männer der Welt, erschien in einem schlichten, aber edlen Smoking. Das Paar, das seit 2019 zusammen ist, blickt auf eine Liebesgeschichte voller gemeinsamer Reisen und Erlebnisse zurück. Lauren, die ihren neuen Nachnamen Sánchez Bezos angenommen hat, schwärmte in einem Interview mit Daily Mail: "Jeff hat mein Leben verändert."

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos bei ihrer Hochzeit in Venedig, Juni 2025

Getty Images Jeff Bezos und Lauren Sánchez, Juni 2025

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos an ihrem Hochzeitswochenende