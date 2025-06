Kris Jenner lacht über Facelift-Effekt und verkauft T-Shirts

Kris Jenner (69) hat eine besondere Art gefunden, auf die Reaktionen zu ihrem neuesten Facelift zu reagieren: mit Humor. Zusammen mit ihrem Sohn Robert Kardashian brachte sie ein T-Shirt auf den Markt, das den Spruch "Ich nehme das, was Kris Jenner bekommt" trägt. Die limitierte Kollektion ist über Robs Modelinie Arthur George erhältlich und umfasst neben dem T-Shirt, das für 40 Dollar angeboten wird, auch passende Hüte für 35 Dollar. Die Idee kam, nachdem Fotos von Kris’ neuer Optik die Runde machten und für Schlagzeilen sorgten.

Hinter der jüngsten Veränderung steht der New Yorker Schönheitschirurg Dr. Steven Levine, der für ästhetische und rekonstruktive Eingriffe bekannt ist. Sein hochkarätiger Kundenstamm umfasst Prominente aus der A-Liste. Kris zeigte ihr neues Gesicht erstmals bei der glamourösen Junggesellinnenparty von Lauren Sánchez (55) in Paris. Der virale Effekt ihrer Bilder führte nicht nur zu den amüsanten Shirts, sondern sorgte auch für ein Social-Media-Stirnrunzeln: Kim Kardashians (44) langjähriger Freund und Stylist Chris Appleton (41) wurde in einem der Shirts auf einem Netflix-Event gesichtet, woraufhin Kim scherzhaft kommentierte: "Ich auch, Babe!".

Kris hat sich in der Vergangenheit bereits einmal einem Facelift unterzogen, das 2011 sogar in ihrer Reality-Show zu sehen war. Sie vertraute damals auf die Expertise von Dr. Garth Fisher, dem auch ihre Tochter Kylie (27) bezüglich eines kosmetischen Eingriffs ihr Vertrauen schenkte. Kris ließ den Eingriff damals filmen, um anderen Menschen die Sorge vor solchen Operationen zu nehmen. Ihre offene und humorvolle Art, mit diesen Themen umzugehen, zeigt, wie sehr sie sich selbst und ihre Entscheidungen reflektiert und trotz ihrer Prominenz den persönlichen Touch bewahrt.

Instagram / krisjenner Kris Jenner und Rob Kardashian

Instagram / krisjenner Kris Jenner wirbt auf Instagram für die Beauty-Marke ihrer Tochter Kylie

