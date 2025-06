Gestraffte Kris Jenner verblüfft mit ihrem Look beim Dinner

Kris Jenner (69) sorgte am Freitagabend für Aufsehen, als sie zum Dinner im beliebten Nobu-Restaurant in Malibu erschien. Die Matriarchin des Kardashian-Jenner-Clans zeigte sich in einem stilvollen All-Black-Outfit mit einer Prada-Jacke, verziert mit glänzenden Blumenapplikationen, und einer dazu passenden schwarzen Sonnenbrille. Besonders ins Auge fiel jedoch ihr verjüngter Look, der viele zum Staunen brachte. Mit einer perfekt gestylten Bob-Frisur und einem frischen, strahlenden Teint zog sie schließlich alle Blicke auf sich. Begleitet von einer Freundin genoss sie sichtlich den Abend und war zudem ein wahrer stylischer Hingucker.

Die TV-Bekanntheit, die frühere Facelifts und Botox-Behandlungen offen dokumentiert hat, brachte zuletzt erneut Gerüchte über ein weiteres Facelift ins Rollen. Während die Details ihrer jüngsten Prozedur unklar bleiben, bestätigte ihr Sprecher die Zusammenarbeit mit dem renommierten plastischen Chirurgen Dr. Steven Levine. Fans betonen seither immer wieder im Netz, dass Kris' Veränderung so spektakulär ist, dass sie nun eher wie eine ihrer Töchter statt wie ihre Mutter aussieht.

Die Unternehmerin verriet zudem kürzlich, dass sie vor 14 Jahren ihr erstes Facelift bei Dr. Garth Fisher machen ließ. Auf Instagram schrieb Kris: "Garth, du bist so ein Superstar! Vor 14 Jahren hast du mein erstes Facelift gemacht und es zu einer außergewöhnlichen Erfahrung gemacht. [...] Du hast dich immer gut um uns gekümmert und bleibst ein so enger und geschätzter Freund! So ein unglaubliches Talent." Damals erlaubte sie Dr. Fisher sogar, den Eingriff für eine TV-Dokumentation zu filmen, um anderen Patienten die Angst zu nehmen.

Instagram / krisjenner Khloé Kardashian, Kris Jenner, Kim Kardashian, Kylie und Kendall Jenner

Getty Images Dr. Garth Fisher, März 2024

