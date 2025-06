Tom Kaulitz war von Anfang an kein Fan von Bills Ex Marc

Bill Kaulitz (35) und Marc Eggers (38) haben sich getrennt, und insbesondere für den Tokio-Hotel-Sänger war die Beziehung offenbar alles andere als einfach. In der zweiten Staffel der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz", die seit dem 17. Juni 2025 verfügbar ist, sprach Bill offen über die Achterbahnfahrt seiner jüngsten Partnerschaft. Berichte über vermeintliche Affären seines Partners hatten den endgültigen Bruch eingeleitet. Trotz anfänglicher Hoffnung, in Marc den Richtigen gefunden zu haben, zeigten die Nachrichten von anderen Frauen eine schmerzhafte Realität auf. Besonders bitter für Bill: Frauen schrieben ihm, dass sie parallel zu ihm mit Marc zusammen gewesen seien.

Sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz (35) hat diese Wende offenbar kommen sehen. Schon während der Beziehung, wie er in der Netflix-Doku erzählte, habe er Veränderungen an Bill bemerkt, die ihm Sorgen machten. "Da warst du auch schon nicht du selbst. Und da konnte ich schon sehen: 'Vergiss es, das ist nicht gut für dich'", so Tom. Er habe offenkundig kein Vertrauen in Marc gehabt, der vor allem aus der Reality-Serie "Köln 50667" bekannt ist. Tom beschreibt sich selbst als jemanden mit ausgeprägter Menschenkenntnis und vermutet, dass Bill oft mit der "rosaroten Brille" auf seine Beziehungen blickt. Trotzdem könne er verstehen, wie hart das Ende einer solchen Beziehung ist.

Die Beziehung der Zwillingsbrüder scheint durch diese Erfahrung noch enger geworden zu sein. Schon oft betonten sie in Interviews, wie sehr sie sich gegenseitig unterstützen. Während Tom privat glücklich mit Heidi Klum (52) verheiratet ist, kämpft Bill öffentlich um sein Liebesglück. In der Doku reflektiert er regelmäßig über die Herausforderungen seines Dating-Lebens und findet dabei auch Trost bei seinem Bruder. "Ich glaube, da ist es ganz gut, einen Zwillingsbruder zu haben", kommentierte Tom die Lebenslage seines Bruders, der nach außen oft für seine Stärke bekannt ist, privat aber offensichtlich verletzt und nachdenklich sein kann.

Getty Images Tom Kaulitz und Bill, September 2024

AEDT / ActionPress Marc Eggers, Internet-Star

Getty Images Bill und Tom Kaulitz, Musiker