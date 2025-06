Liebes-Aus: Sally Özcan wünscht sich Unabhängigkeit für Kids

Nach 16 gemeinsamen Ehejahren und dem Aufbau ihres erfolgreichen YouTube-Imperiums "Sallys Welt" hat Sally Özcan (36) entschieden, privat und beruflich neue Wege zu gehen. Die Trennung von ihrem Ehemann Murat wurde Ende 2023 öffentlich, nachdem sich die Schwierigkeiten über Monate hinweg abgezeichnet hatten. Mittlerweile lebt die Unternehmerin mit ihren beiden Töchtern in Mannheim und nimmt die Zügel sowohl privat als auch geschäftlich alleine in die Hand. In einem kürzlich erschienenen YouTube-Video sprach die erfolgreiche Moderatorin mit Twitch-Star Knossi (38) offen über die schwierige Entscheidung und ihre aktuelle Gefühlslage: "Ich habe ja versucht, meine Familie zu retten und die Ehe. Aber ging halt irgendwann nicht mehr."

Die Trennung fiel Sally alles andere als leicht, war aus ihrer Sicht jedoch unausweichlich: "Wenn du damit nicht glücklich bist oder jemanden hast, der dich vielleicht sogar mit runterzieht, ja, dann muss man mal loslassen. Und es tut echt weh." Beruflich hat die Unternehmerin seither ihr Familienunternehmen neu organisiert und betont die Wichtigkeit von Unabhängigkeit, insbesondere für Frauen: "Ich habe alles umstrukturiert und selber in die Hand genommen." Ihre Erfahrungen möchte sie auch an ihre beiden Töchter weitergeben, um sie zu eigenständigen jungen Frauen zu erziehen: "Ich habe zwei Töchter – ich will, dass die unabhängig sind."

Neben der beruflichen Neuausrichtung scheint Sally auch privat einen Punkt der Zufriedenheit erreicht zu haben, gibt sich dabei jedoch zurückhaltend: "Ich glaube, ich bin privat glücklich – ihr könnt denken, was ihr wollt." Den Fokus legt sie derzeit auf ihre Familie, dabei steht für sie fest, dass getrennte Wege manchmal die bessere Wahl sind. Ihr emotionaler Kommentar zur Trennung: "Zwei gesunde Haushalte sind besser als ein kaputter."

Instagram / sallyswelt Sally Özcan, Juni 2025

Instagram / sallyswelt Sally Özcan, Unternehmerin

Instagram / sallyswelt Sally Özcan mit ihren Töchtern und Ex-Mann Murat