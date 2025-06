Emma Fernlund klärt über Liebesleben nach ihrer Trennung auf

Im Liebesleben von Emma Fernlund (24) war in den vergangenen Monaten einiges los. Im April ging ihre Beziehung mit Umut Tekin (28) in die Brüche, schon kurz danach wurde spekuliert, ob die Blondine ihr Herz wieder neu vergeben hat. Mit diesen ganzen Gerüchten räumt sie nun in ihrer Instagram-Story auf. In einer Fragerunde erklärt Emma: "Nach der Beziehung zu Umut war ich nicht in einer Beziehung, ich hatte lediglich eine Kennenlernphase, das habt ihr ja alle mitbekommen." Was aktuell in ihrem Dating-Leben abgeht, möchte sie für sich behalten. Emma verrät aber strahlend: "Ich bin in keiner Beziehung, ich bin Single, aber alles andere wird sich zeigen."

Mit "der Kennenlernphase" spielt die 24-Jährige wohl auf Julius Tkatschenko an. Die beiden Realitystars trafen wenige Tage nach Emmas Trennung von Umut auf Mallorca aufeinander. Die Chemie stimmte von Anfang an – und sie wurden sogar beim Knutschen erwischt. Eine Weile standen sie in engem Kontakt, Emma habe aber schnell gemerkt, dass es für sie nicht passte, und beendete den Flirt. Ihre verlegene Reaktion auf den aktuellen Stand der Dinge lässt vermuten, dass es vielleicht jemanden Neuen gibt, den die ehemalige Temptation Island-Verführerin gerade kennenlernt. Wann Emma sich dazu äußern wird, bleibt abzuwarten.

Emma macht kein Geheimnis daraus, wie gut es ihr seit der Trennung von ihrem Ex-Partner geht. "Ich weiß auch nicht, was mit mir passiert ist energetisch nach dieser Trennung. Ich bin ein neuer Mensch", schwärmte sie in ihrer Instagram-Story. Den 28-Jährigen lernte sie 2023 bei "Temptation Island" kennen. Nach dem Format wurden sie ein Paar und schwebten auf Wolke sieben. Auch im Sommerhaus der Stars traten sie noch als eingespieltes Team auf – jedoch vermuteten Fans bereits Wochen vor dem offiziellen Liebes-Aus, dass es zwischen den beiden kriselt.

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Reality-TV-Star

Instagram / julius_tko Julius Tkatschenko im Juni 2025

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin, Realitystar