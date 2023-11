Deutsche Formel-1-Legende Erich Zakowski ist gestorben

Er war ein großer Name im Rennsport. Erich Zakowski legte eine beachtliche Karriere hin. Als Kriegsflüchtling war er mit seiner Familie aus dem damaligen Ostpreußen nach Deutschland gezogen. Nach seiner Ausbildung zum Kfz-Mechaniker gründete er seine eigene Werkstatt. Im Anschluss daran baute sich der Motorsportmanager seinen eigenen Rennsportbetrieb auf, der in den 70ern und 80ern zum Erfolg wurde. Jetzt ist Erich im Alter von 89 Jahren verstorben.

Seine Firma, die Zakspeed Group, bestätigte via Facebook den Tod ihres Gründers. "Am Mittwoch, dem 1. November 2023, ging unser geliebter Vater Erich Zakowski im Alter von 89 Jahren von uns. Sein Tod stimmt uns tieftraurig", lautete das rührende Statement seiner Familie. Sein Vermächtnis und sein Einfluss bleiben nicht vergessen: "Wir nehmen in stillem Gedenken Abschied von einem Menschen, der uns und der Rennsportwelt viel gegeben hat. Erich war für viele nicht nur ein Teamchef, sondern auch ein aufrichtiger Freund."

Besonders erfolgreich wurde Erichs Marke bei den Sportwagen. Ab 1985 war sein Team in der beliebten Formel 1 vertreten. Vier Jahre später verabschiedete sich Erich aus der Formel 1 und übergab seinem Sohn die Verantwortung, der das Unternehmen bei der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft nach vorne bringen konnte.

Action Press / United Archives GmbH Bernd Schneider und Erich Zakowski

Action Press / United Archives GmbH Erich Zakowski, 1990

Action Press / United Archives GmbH Erich Zakowski, Gründer und Leiter des Rennteams Zakspeed

