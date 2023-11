Nach Sexskandal: Armie Hammer macht wieder das Netz unsicher

Armie Hammer (37) wagt sich wieder in die sozialen Medien! In den vergangenen Monaten waren zahlreiche Schlagzeilen über den Schauspieler um die Welt gegangen – besonders gut war er dabei nicht weggekommen. Mehrere Frauen hatten den "Call me by your Name"-Star beschuldigt, sie sexuell missbraucht zu haben und dass er zum Kannibalismus tendiere. Infolgedessen zog sich der Filmstar erst einmal aus der Öffentlichkeit zurück. Nun postet Armie wieder etwas im Netz!

Bereits vor wenigen Tagen meldete sich der 37-Jährige mit einem Video bei seinen Fans auf Instagram. Darin sitzt er in einem Zug und zeigt eine Aufnahme seines Laptops, auf dem der Film "Der Schwimmer" aus dem Jahr 1968 läuft. Nachdem das bei seinen Followern viele Fragen aufwarf, teilt Armie in seiner Story nun auch einen Clip von sich, in dem er Gewichte stemmt. In einem weiteren Bild richtet er dann das Wort direkt an seine Supporter: "Danke für all die Liebe und Unterstützung."

Trotz der Anschuldigungen wegen Vergewaltigung gegen ihn muss sich Armie nicht vor Gericht verantworten, denn diese können nicht zweifelsfrei bewiesen werden, wie TMZ berichtet hatte. Dazu hatte der Hollywoodstar im Netz erklärt: "Ich bin dem Staatsanwalt sehr dankbar, dass er eine gründliche Untersuchung durchgeführt hat und zu dem Schluss gekommen ist, zu dem ich die ganze Zeit gestanden habe, dass kein Verbrechen begangen wurde."

Getty Images Armie Hammer, 2019

Instagram / armiehammer Armie Hammer, Schauspieler

Getty Images Armie Hammer bei den Film Independent Spirit Awards

