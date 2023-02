Missbrauchsopfer bezeichnet Armie Hammer als "manipulativ"

Will Armie Hammer (36) etwa nur Mitleid erregen? Gegen den Schauspieler wurden 2021 die Vorwürfe mehrfachen Missbrauchs gegenüber Frauen erhoben, was sogar kannibalistische Züge angenommen haben soll. Ende vergangenen Jahres wurde eine Doku von seinen mutmaßlichen Opfern veröffentlicht, in der sie über ihre Zeit mit dem "Tod auf dem Nil"-Darsteller auspacken. Armie selbst sprach nun reuevoll über seine Vergangenheit, doch eine seiner Verflossenen vermutet dahinter alles andere als aufrichtige Worte: Effie Angelova wirft Armie vor, dass er damit von seinen Taten ablenken möchte.

In ihrer Instagram-Story kam Effie auf die vierjährige Beziehung mit dem Schauspieler zu sprechen, in der sie Opfer von Missbrauch und Gewalt gewesen sei. So habe er sich bei ihr nicht für seine Taten entschuldigt, sondern ihr stattdessen ein schlechtes Gewissen eingeredet und Mitleid erregt, indem er ihr von seiner Selbstmordgeschichte im Meer erzählt habe. "Er ist sehr manipulativ, weil er weiß, dass seine Ozean-Geschichte mich beim letzten Mal zum Schweigen gebracht und Sympathie hervorgerufen hat. Es ist, als ob er es jetzt wieder versucht", erklärte die Ex-Freundin nun.

Damit spielt Armies Ex auf das Interview des Schauspielers mit Air Mail an, das vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde. In diesem hatte er von seiner Geschichte erzählt, sich fast im Meer ertränkt zu haben. "Dann wurde mir klar, dass meine Kinder noch an Land waren und dass ich ihnen das nicht antun konnte", hatte er seinen Rückzug begründet.

