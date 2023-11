Fulminante Kämpfe: Das waren die Fame-Fighting-Highlights!

Bei Fame Fighting hat es gewaltig gekracht! Am Wochenende fand in Bonn das große Promi-Box-Event statt. Vorab hatte der Kampf der Sommerhaus-Streithähne Can Kaplan und Luigi Birofio (24) wohl für die größte Aufmerksamkeit gesorgt. Im Ring wurde schnell klar, dass der Partner von Walentina Doronina (23) die Nase vorn hatte. Weitere Infos zu den anderen Kämpfen bekommt ihr im Promiflash-Video.

