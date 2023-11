Ewiges Hin und Her: Can tritt doch bei "Fame Fighting" an!

Er tritt also doch an! Luigi Birofio (24) und Can Kaplan waren im diesjährigen Sommerhaus der Stars ordentlich aneinandergeraten. Während ihres Streits war es auch zu Handgreiflichkeiten gekommen, die am kommenden Wochenende im "Fame Fighting"-Ring endgültig geklärt werden sollen. Vor einigen Tagen forderte der Verlobte von Walentina Doronina (23) den Realitystar auf, fünf statt drei Runden gegen ihn zu kämpfen, was der Ex-Dschungelcamp-Teilnehmer ablehnte. Nach der eskalierten Pressekonferenz sagte der Unternehmer den Kampf ab. Inzwischen nahm Gigi Cans Angebot doch an – und der Kampf wird stattfinden.

"Ich habe jetzt entschieden, den Kampf trotzdem anzutreten, weil ich die ganzen Leute nicht enttäuschen will, die sich auf den Kampf gefreut haben", erklärt er in einem Statement bei Instagram. Er und sein Trainer hätten sich lange darauf vorbereitet und er wolle keine Personen enttäuschen. "Ihr werdet diesen Kampf sehen, ich werde euch diesen Kampf nicht wegnehmen, nur weil Leute sich Scheiße verhalten", macht Can deutlich und führt weiter aus: "Ich freue mich auf einen geilen Kampf, ich werde alles geben und ich glaube, da werden sich einige Leute sehr wundern."

Auch bezüglich der Kampfrunden gibt er ein Update: "Im Endeffekt – ich hätte auch drei Runden gekämpft." Er sei lediglich der Meinung gewesen, dass er und Gigi den Hauptkampf verdient hätten – den sie nun auch bekommen werden. "Er hat es jetzt scheinbar eingesehen […], worüber ich mich sehr freue", gibt er zu. Außerdem hat er wohl schon eine Vermutung, wie der Kampf ablaufen wird: "Er wird wahrscheinlich keine fünf Runden gehen, der Kampf wird wahrscheinlich eins, zwei, maximal drei Runden gehen."

Das Sommerhaus der Stars, RTL Can Kaplan und Walentina Doronina, "Das Sommerhaus der Stars" 2023

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, TV-Bekanntheit

RTL Walentina Doronina und Can Kaplan

