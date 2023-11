Der britische Komiker Howard Coggins stirbt mit 52 Jahren!

Sehr traurige Nachrichten aus Großbritannien. Howard Coggins schlüpfte während seiner Laufbahn als Komiker in zahlreiche Rollen. Große Bekanntheit erlangte der Brite beispielsweise mit seinen Auftritten in Serien wie "Sherlock" oder auch "Doc Martin". Zudem gründete er seine eigene Theatergruppe – dieser widmete er sich in den vergangenen Jahren mit großer Leidenschaft. Nun ist Howard jedoch mit nur 52 Jahren verstorben...

Wie unter anderem BBC berichtet, starb Howard bereits am vergangenen Mittwoch. Laut dem Nachrichtenmagazin litt er an einer schweren Krankheit, gegen die er den Kampf nach nur wenigen Monaten verlor. Woran genau der Comedian erkrankt war, ist nicht bekannt – Howard wurde nur 52 Jahre alt.

Im Netz zollen Howards Fans ihm ehrenvoll Tribut. Doch auch seine Kollegen widmen dem britischen Komiker liebevolle Worte. "Howard hat das Leben Tausender anderer positiv beeinflusst. Durch seine Arbeit hat er unermesslich viel Lachen, Wärme und Freude gebracht", erklärt beispielsweise sein Co-Star Stu Mcloughlin im Interview dem Magazin.

Howard Coggins

Howard Coggins

Howard Coggins, Comedian

