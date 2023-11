Lori Harvey zeigt sich sexy nach Trennung von ihrem Freund

Lori Harvey (26) weiß, wie sie einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Ende des vergangenen Jahres kam das Model mit Damson Idris (32) zusammen. Und weniger als ein Jahr später ist es auch schon aus und vorbei bei der Tochter von Steve Harvey (66) und dem Schauspieler. Erst vor wenigen Tagen bestätigten die zwei, dass sie kein Paar mehr sind. Doch Trübsal blasen ist keine Option für die Beauty: Lori zeigt sich ultrasexy in einem Minikleid.

Die 26-Jährige verabredete sich mit zwei Freundinnen zu einem Mädelsabend, an dem es für die drei zu einer Fashionparty ging. Für die Veranstaltung wählte Lori ein lilafarbenes, glitzerndes, sehr kurzes Kleid. Auf den Bildern, die Daily Mail vorliegen, posierte sie sexy und lasziv für die Fotografen. Ob Lori ihrem Ex Damson damit eins auswischen wollte?

Die beiden sollen sich nämlich weiterhin blendend verstehen und im Guten auseinandergegangen sein. Denn in ihrer gemeinsamen Erklärung gegenüber Hollywood Reporter machten sie deutlich, dass sie Freunde bleiben wollen. "Wir befinden uns an einem Punkt in unserem Leben, an dem unsere individuellen Wege unsere volle Aufmerksamkeit und Hingabe erfordern", hieß es in dem Statement.

Getty Images Lori Harvey bei der Fashion Week in Paris, 2021

JOCE/Bauergriffin.com / MEGA Lori Harvey in West Hollywood im Dezember 2021

Faye Sadou/MediaPunch Damson Idris und Lori Harvey im Februar 2023

