Megaverliebt: Lori Harvey turtelt mit Freund auf Red Carpet

Lori Harvey (26) scheint aktuell auf Wolke sieben zu schweben. Im vergangenen Juni war bekannt gegeben worden, dass sich das Model von seinem damaligen Freund Michael B. Jordan (36) getrennt hatte. Mittlerweile ist die dunkelhaarige Beauty allerdings wieder in festen Händen. Vor wenigen Wochen hatte Damson Idris (31) die Beziehung mithilfe eines süßen Geburtstagsgrußes öffentlich gemacht. Nun turtelten Lori und ihr Liebster verliebt auf dem roten Teppich.

Bei der großen Premiere der sechsten Staffel der erfolgreichen Krimi-Serie "Snowfall" am vergangenen Mittwoch in Los Angeles konnten der 31-Jährige und seine Partnerin kaum die Finger voneinander lassen. Gemeinsam posierten Damson und Lori für die Fotografen und tauschten immer wieder kleine Zärtlichkeiten aus. So zeigen zahlreiche Aufnahmen des Events, wie der Schauspieler die Unternehmerin immer wieder zärtlich auf die Stirn und Wange küsst. Zudem wurden die Turteltauben dabei gesehen, wie sie ausgelassen miteinander lachten. Entsprechend dem Anlass hatte sich das Duo auch ordentlich in Schale geschmissen: Während Lori in einem bodenlangen schwarzen Kleid begeisterte, trug Damson einen schlichten dunkelblauen Anzug.

Erste Gerüchte um eine mögliche Romanze zwischen der Tochter von Steve Harvey (66) und dem Briten waren Ende Dezember 2022 aufgekommen. Damals genoss das Duo ein romantisches Abendessen zusammen in Los Angeles. Um ihre Zuneigung füreinander jedoch noch etwas weiter geheim zu halten, waren Lori und Damson nicht gemeinsam, sondern kurz nacheinander eingetroffen.

Getty Images Lori Harvey und Damson Idris auf der "Snowfall"-Premiere, 2023

Getty Images Damson Idris und Lori Harvey, Schauspieler und Model

Faye Sadou/MediaPunch Damson Idris und Lori Harvey im Februar 2023

