Bestätigt: Lori Harvey und Damson Idris haben sich getrennt

Sie machen es offiziell! Das US-amerikanische Model Lori Harvey (26) ist seit Ende vergangenen Jahres offiziell mit dem britischen Schauspieler Damson Idris (32) liiert. Der "Snowfall"-Darsteller und Lori zelebrierten ihre Liebe öffentlich mit niedlichen Paarbildern im Netz. Vor kurzem kamen aber Trennungsgerüchte auf. Der Grund: Die einstigen Turteltauben löschten die gemeinsamen Bilder auf Social Media. Nun bestätigten Lori und Damson die Trennung!

Gegenüber The Hollywood Reporter, geben das Model und der Schauspieler die Trennung in einer gemeinsamen Erklärung bekannt. "Wir befinden uns an einem Punkt in unserem Leben, an dem unsere individuellen Wege unsere volle Aufmerksamkeit und Hingabe erfordern", lassen die beiden verlauten. Obwohl sie nun getrennte Wege gehen, würden sie Freunde bleiben, die nichts außer "Liebe und Respekt" füreinander und die gemeinsam verbrachte Zeit empfinden würden.

Lori war vor ihrer Beziehung zu Damson ebenfalls mit einem Schauspieler zusammen: Das Model datete für über ein Jahr den Black Panther-Star Michal B. Jordan. Damals bestätigte Loris berühmter Vater Steve Harvey (66) die Trennung in seiner Radiosendung The Steve Harvey Morning.

Instagram / damsonidris Damson Idris und Lori Harvey im Januar 2023

Getty Images Lori Harvey, Oktober 2022

Getty Images Damson Idris, Schauspieler

