Süß: Lori Harvey und Damson Idris genießen Pärchenurlaub!

Die beiden können sich sehen lassen! Das Model Lori Harvey (26) konnte bereits die Herzen zahlreicher Promi-Männer erobern. Nach ihrer Beziehung zum Schauspieler Michael B. Jordan (36) hatte sie im Dezember 2022 ihre Liebe zum britischen Schauspieler Damson Idris (31) öffentlich gemacht. Und die beiden scheinen noch immer schwer verliebt zu sein: Im Pärchenurlaub in Saint-Tropez schlenderten sie nun in stylishen Looks durch die Straßen!

Auf Paparazzi-Fotos sieht man die Verliebten gemeinsam mit Loris Vater Steve Harvey (66) und dessen Frau Marjorie Elaine Harvey durch die Straßen der Stadt laufen. Während das Model ein fließendes weißes Strandkleid mit schwarzen Sandalen kombinierte, war ihr Freund in cremefarbenen Shorts mit passendem T-Shirt unterwegs. Nachdem der Beauty eine Affäre mit dem Rapper Quavo (32) nachgesagt worden war, konnte sie mit den Gerüchten in diesem Pärchenurlaub wohl endgültig aufräumen.

Im Februar hatten Lori und Damson ihr gemeinsames Red-Carpet-Debüt gegeben. Auf der Premiere der neuen "Snowfall"-Staffel hatte sich die Schönheit zum ersten Mal offiziell an der Seite ihres neuen Boyfriends gezeigt. Die Frischverliebten hatten sich turtelnd den Fotografen präsentiert und aus ihren Gefühlen kein Geheimnis gemacht.

Anzeige

MEGA Marjorie Elaine Harvey, Steve Harvey, Lori Harvey und Damson Idris in Saint-Tropez

Anzeige

MEGA Damson Idris, Steve Harvey, Marjorie Elaine Harvey und Lori Harvey

Anzeige

Avalon Damson Idris und Lori Harvey im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de