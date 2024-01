In Schlappen: Lori Harvey ist ganz entspannt unterwegs!

Lori Harvey (27) ist ein gern gesehener Gast auf den roten Teppichen dieser Welt. Dort strahlt sie stets in Glamour-Looks. Auch sonst gilt die Beauty als absolute Stil-Ikone bei ihren Fans. Das Model weiß, wie es mit seinen Outfits einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Doch die Tochter von Steve Harvey (67) kann auch ganz anders. In Los Angeles präsentierte sich die sonst so top gestylte Lori ganz leger in Schlappen.

In den vergangenen Tagen wurde die 27-Jährige von den Paparazzi abgelichtet. Ganz natürlich und ohne viel Glamour schlenderte sie die Straßen von L.A. entlang. Sie trug ihre Haare zu einem Zopf zusammengebunden und rundete ihren sportlichen Look mit einer schwarzen Leggings, einem weißen Oberteil und braunen Pantoffeln ab. Dazu kombinierte sie eine Sonnenbrille und eine schlichte Handtasche.

Loris großes Modevorbild ist niemand Geringeres als Rihanna (35). Erst durch die mutigen Looks ihres Idols hat sich auch Lori getraut, ihren eigenen ausgefallenen Geschmack zu entwickeln. Das hatte die Beauty Ende vergangenen Jahres bewiesen und sich supersexy in einem hautengen Minikleid präsentiert.

Getty Images Lori Harvey, Model

Instagram / loriharvey Lori Harvey im Mai 2021

Getty Images Lori Harvey, Oktober 2022

