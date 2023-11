Not-OP bei Gigi: Nase war schon vor Fame Fighting kaputt

Er wollte unbedingt boxen! Gigi Birofio (24) kämpfte vergangenen Samstag im "Fame Fighting"-Ring gegen seinen Sommerhaus-Rivalen Can Kaplan. Nachdem es bereits während der TV-Sendung zu Handgreiflichkeiten gekommen war, konnten sich die Realitystars im Boxkampf beweisen, wer der Stärkere ist. Letztendlich ging der Ex-Dschungelcamp-Teilnehmer ohne Sieg aus – aber dafür mit einer demolierten Nase. Fans des Herzblut-Italieners sorgen sich. Doch jetzt stellt Gigi klar: Seine Nase war schon vorher gebrochen und sollte operiert werden!

In seiner Instagram-Story sieht man den 24-Jährigen mit seiner gestützten Nase im Krankenhaus. Es gab eine Notoperation, denn: "Jetzt kann ich es ja sagen: Vor dem Kampf war meine Nase schon kaputt. Ich hatte eine Nasenfraktur", erklärt er seinen Fans. Hätte er sich schon vor dem Kampf für eine OP entschieden, wäre die "Fame Fighting"-Teilnahme für den Fan-Favoriten ins Wasser gefallen. Doch auf eigenes Risiko stellte er sich seinem Konkurrenten. "Durch den Kampf ist dann noch mehr kaputtgegangen", verrät er.

Als Beweis zeigt Gigi ein Foto eines Überweisungsscheines, der auf den 23. Oktober datiert ist. Darauf ist deutlich zu erkennen, dass bei dem Realitystar eine Nasenbeinfraktur diagnostiziert wurde. In einem Instagram-Video von diesem Tag erklärt sein Begleiter, dass man sich gegen eine OP entschieden habe. "Wir machen alles, damit der Kampf stattfindet und dass Can seine richtige Abrechnung bekommt", so der Freund, während Gigi mit bandagierter Nase daneben sitzt.

Wehnert, Matthias Gigi Birofio, Realitystar

Instagram / gigibirofio Luigio Birofio im November 2023

Instagram / gigibirofio Luigi Birofio im Oktober 2023

