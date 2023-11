Emanuell sicher: Sabrina war bei "Are You The One?" vergeben

Emanuell Weißenberger (30) konnte es selbst kaum glauben. In der diesjährigen Staffel Are You The One? – Reality Stars in Love verstanden sich der einstige Die Bachelorette-Kandidat und Sabrina sehr gut und schmiedeten auch bereits Pläne, sich nach der Show weiter kennenzulernen. Doch daraus wurde nichts: Vor wenigen Tagen gab die Österreicherin bekannt, an einen anderen Mann vergeben zu sein. Wie Emanuell herausgefunden hat, soll Sabrina aber schon seit längerer Zeit liiert sein.

Dem 30-Jährigen wurde zugetragen, dass die Wienerin ein falsches Spiel gespielt haben soll. "Während den Dreharbeiten bei 'Are You The One?' war Sabrina angeblich in einer Beziehung", verrät er Promiflash und erklärt: "Ihr Ex hat mir persönlich geschrieben, mit dem sie während der Dreharbeiten im April zusammen war." Laut dem Verflossenen der Blondine soll sie nur in der Show gewesen sein, um ihren Bekanntheitsgrad zu steigern. "Sie lügt ohne Ende und will mir was von Ehrlichkeit erzählen... Sie hat mich versucht bloßzustellen, aber eigentlich ist sie die Betrügerin von uns beiden", wettert der Realitystar gegen Sabrina.

Mittlerweile ist die Influencerin aber an einen ganz anderen Mann vergeben: Vor wenigen Tagen machte sie mit einigen Fotos von sich und ihrem Liebsten via Instagram ihre Beziehung offiziell. "Endlich ist es so weit und wir können es mit der ganzen Welt teilen: Ja, wir sind zusammen!", schrieb sie dazu.

Instagram / emanuell.wss Emanuell Weißenberger, Realitystar

Instagram / sabrinawlk Sabrina Wlk, Realitystar

Instagram / sabrinawlk Sabrina Wlk und ihr neuer Freund Alex Sattler, 2023

