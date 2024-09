Echte Romanze? "Good Luck Guys"-Eric und Sabrina knutschen

Zwischen Eric (36) und Sabrina knistert es! Die beiden Realitystars bilden in der aktuellen Staffel von Good Luck Guys ein Team und kämpfen in der Wildnis ums Überleben. Dort kommen sie sich langsam näher – in der neuen Folge knutschen sie dann sogar miteinander rum. "Ich mag sie. Es ist mittlerweile auch so, dass mir nicht nur ihr Aussehen gefällt, sondern ich mag ihren Ehrgeiz", gibt Eric danach im Einzelinterview zu. Auch die Are You The One?-Bekanntheit ist trotz anfänglicher Zweifel mittlerweile von Eric überzeugt: "Es hat sich schnell herausgestellt, dass er eigentlich ein sehr aufrichtiger und loyaler Mensch ist, mit viel Tiefgang."

Doch ist da wirklich was dran an der Romanze? Später in der Folge plaudert der selbst ernannte Modekönig mit seinem Mitstreiter Umut Tekin (27) über die aufkeimende Romanze. "Man kann jetzt hier nach ein bisschen Paradies nicht sagen, dass wir in eine Beziehung oder so gehen wollen, aber ich finde, das kann sich nach und nach aufbauen", zeigt sich der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer realistisch. Dennoch gibt Eric zu: In Sabrinas Gegenwart wird er nervös!

Ob aus Eric und Sabrina noch was wird, wird sich im Laufe der Show beziehungsweise danach zeigen. Bislang war der 36-Jährige seit mehreren Monaten Single. Im Gespräch mit Promiflash verriet der Vater einer Tochter aber kürzlich, dass er für die Richtige sogar mit seiner TV-Karriere aufhören würde! Der Grund: Er möchte noch alle möglichen Datingshows abklappern. "Die wahre Liebe würde jetzt eigentlich nur alles zerstören, womit ich gerade Geld verdiene", witzelte er.

Anzeige Anzeige

Instagram / sabrinawlk Sabrina Wlk, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann im Dezember 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Romanze zwischen Eric und Sabrina in der Show? Da knistert es wirklich! Ich glaube, das ist nur Show. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de