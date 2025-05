Riskante OP: Realitystar Sabrina ließ sich den Po vergrößern

Für ihre Schönheit gibt Sabrina alles: Die Reality-TV-Bekanntheit ließ sich schon mehrfach unters Messer legen und hat auch mit Botox und Unterspritzungen Erfahrungen gesammelt. Nun erzählt sie in einem Clip auf TikTok von ihrem neuesten Unterfangen: einem Brazilian Butt Lift, kurz BBL. Diese Eigenfett-Implantation gilt als einer der gefährlichsten Schönheitseingriffe und kann potenziell tödlich enden, wenn Fett fälschlicherweise in die Blutbahn gerät. Darüber spricht Sabrina nicht, stattdessen betont sie: "Mir war schon wichtig, dass es natürlich ist, dass es zu meinem Körper passt." Am Ende sei es jedoch nicht nur bei einem Eingriff geblieben – zusätzlich habe sie noch ihre Augenpartie straffen lassen. Sabrina erklärt: "Weil ich ja schon operiert werde, habe ich gesagt: 'Okay, ich mache noch Cat Eyes dazu.'"

Günstig ist eine solche Operation natürlich nicht. Nach eigenen Angaben habe Sabrina eine Summe im fünfstelligen Bereich für ihre operative Verschönerung geblecht. Für den Eingriff musste die Wienerin zudem erst mal an Gewicht zulegen. Um den Po zu vergrößern, wird nämlich Eigenfett aus dem Bauch und Co. entnommen und am Hintern wieder eingeführt. "Ich habe innerhalb von zwei Wochen zehn Kilogramm zugenommen", erzählt sie und führt weiter aus: "Ich habe gegessen... Also, das war nicht mehr essen, ich habe gefressen." Um ihr Ziel zu erreichen, habe sie mehrfach am Tag Fast Food bestellt.

Sabrina ist aus verschiedenen Reality-TV-Formaten bekannt. Das OnlyFans-Model tauchte 2021 erstmals bei Are You The One? auf. Nach Drehschluss überraschte sie mit einer veränderten Optik – von ihrer Gewinnsumme hatte sie sich eine neue Nase und Lipfiller gegönnt. 2023 nahm sie an Are You The One – Reality Stars in Love teil, 2024 kämpfte sie dann an der Seite von Eric Sindermann (36) bei Good Luck Guys um den Sieg.

Instagram / sabrinawlk Sabrina Wlk, Reality-TV-Star

RTL / Frank Beer Sabrina, "Are You The One? Reality Stars in Love"-Kandidatin 2023

