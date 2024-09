Nach erstem "Good Luck Guys"-Exit: Dieses Team rückt nach

Bei Good Luck Guys wird es ernst: Der erste Exit steht an. In der sechsten Folge der Realityshow treten Liliana Maxwell (24) und Aaron Koenigs (29) gegen Jenny (23) und Vanessa (23) und Kevin Platzer (25) alias Flocke gegeneinander an: Erstere entscheiden das Duell im Tauziehen für sich. Somit müssen die Zwillinge und der TV-Casanova als erstes Team den Lost Beach verlassen. Allerdings wird schnell für Nachschub gesorgt: Tobi Wegener (31) und Jill Lange (24) rücken als Team Lila nach.

Die anderen Teams sind allerdings nicht gerade begeistert von deren Einzug – besonders die Ex-Freundin von Lars Maucher (27) eckt direkt an. In der siebten Folge werden die Frauen nachts entführt und ohne Vorwarnung in der Wildnis ausgesetzt. Angekommen an einem aufgeschlagenen Zelt mit Lagerfeuer, macht Jill klar: "Ich schlaf' hier nicht, Junge." Ihre Einstellung kommt bei ihrer Mistreiterin Sabrina Wlk offenbar gar nicht gut an: Mit einem sichtlich genervten Blick sieht sie die 23-Jährige von der Seite an.

Es ist nicht das erste Mal, dass Sabrina und Jill aneinandergeraten – 2021 waren sie beide bei Are You The One? zu sehen. "Wir haben uns super verstanden, bis Jill dann mit den Männern gespielt hat. Ich mochte einfach nicht die Art und Weise, wie sie in der Show mit Menschen umgegangen ist", begründet die Blondine das angespannte Verhältnis. Zwar sprechen sich die beiden am Lost Beach aus, auf einen Nenner kommen sie dennoch nicht. "Wenn die mir noch einmal doof kommt, werde ich meinen Mund nicht halten", betont Jill im Einzelinterview.

Anzeige Anzeige

Instagram / jill_langee Jill Lange im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / sabrinawlk Sabrina Wlk, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, die Lage zwischen Jill und Sabrina wird sich weiter zuspitzen? Ja, definitiv. Nein, ich denke, sie gehen sich einfach aus dem Weg. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de