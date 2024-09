Im Krankenwagen: Sabrina bricht "Good Luck Guys"-Duell ab

In der aktuellen Folge von Good Luck Guys kommt es zu einem dramatischen Zwischenfall. Im Exit-Duell müssen Sabrina und Eric Sindermann (36) gegen Umut Tekin (27) und Jana-Maria Herz (32) um den Verbleib am Lost Beach kämpfen. Bereits vor dem entscheidenden Spiel war Sabrina gesundheitlich angeschlagen und plagte sich mit einer Erkältung. Im körperlich anstrengenden Duell bekommt die Are You The One?-Bekanntheit plötzlich ernsthafte Atemprobleme – das medizinische Team sieht sich schließlich gezwungen, einzugreifen. "Mir geht es gut, ich kann halt nicht laufen", erklärt sie völlig aus der Puste. Die Ärzte sehen das anders: Sabrina wird mit dem Krankenwagen abtransportiert.

Da das Duell nicht wie geplant verlief, muss vorerst kein Team den Lost Beach verlassen. Eigentlich eine gute Nachricht – doch bei den entkräfteten Realitystars trifft diese Entscheidung auf wenig Begeisterung. "Sie kann generell nicht laufen, weil sie keinen Sport macht", winkt Jana-Maria genervt ab. In ihren Augen war der Abbruch wohl überflüssig. Auch die anderen Kandidaten sind frustriert. "Wofür haben wir das alles hier gemacht?", regt sich Aaron Koenigs (29) auf.

Eric hingegen macht sich Vorwürfe – er erklärt, er habe Sabrina vor der Challenge motiviert, trotz ihres körperlichen Zustandes alles zu geben. Nun befürchtet er, dass sie auf ihn sauer sein könne. Zwischen dem einstigen Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten und der Blondine bahnte sich bereits in den vergangenen Folgen eine kleine Romanze an: Es kam sogar schon zu einer kleinen Knutscherei am Lost Beach.

SEVEN.ONE/JOYN/Richard Hübner Die Kandidaten der zweiten "Good Luck Guys"-Staffel

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann im Dezember 2022

