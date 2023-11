Es ist offiziell: "Are You The One?"-Sabrina ist vergeben!

Sie will ihre Liebe nicht mehr verheimlichen! Kürzlich suchte Sabrina noch ihr Perfect Match in der Reality-Sendung Are You The One? – Reality Stars in Love. In der Show bandelte die Beauty mit Emanuell (30) an. Ihr Flirt konnte jedoch nicht außerhalb der TV-Kameras bestehen. Allzu traurig muss das Reality-Sternchen nicht darüber sein. Die Blondine macht es nun offiziell: Sabrina ist vergeben!

In einem Post auf Instagram teilt die Wienerin einige Fotos von sich und ihrem neuen Partner Alex Sattler. Dazu schreibt sie: "Endlich ist es so weit und wir können es mit der ganzen Welt teilen: Ja, wir sind zusammen!" Offenbar gehen die beiden schon länger gemeinsam durchs Leben. "Wir haben bereits viel miteinander erlebt und werden euch ab und zu auf unserem weiteren Weg mitnehmen", erklärt Sabrina ihren Followern. Die Fans dürfen sich also ab sofort auf Pärchen-Content freuen.

Die User sind von dem Liebes-Outing begeistert. "Ich wünsche euch beiden alles Glück auf Erden" und "Schön, dass ihr es endlich nicht mehr verstecken müsst", sind nur zwei von vielen freudigen Fan-Kommentaren.

Instagram / sabrinawlk Alex Sattler und Sabrina Wlk

Instagram / sabrinawlk Sabrina Wlk und ihr neuer Freund

Instagram / sabrinawlk Sabrina Wlk und Alex Sattler

