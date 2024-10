"Good Luck Guys"-Sabrina ist krank: Sie und Eric sind raus

Eric Sindermann (36) ist am Boden zerstört. Der Realitystar ist derzeit bei Good Luck Guys zu sehen, wie er mit seiner Teamkollegin Sabrina Wlk am Lost Beach um den Sieg kämpft. In der vergangenen Folge ging es der Are You The One?-Beauty aber gar nicht gut und sie wurde mit dem Krankenwagen abgeholt. Nun gibt es bittere Konsequenzen für Eric: Beide müssen die Show verlassen. In der neuen Folge bekommt der Sommerhaus-Star einen Brief. "Lieber Eric, leider hat mich mein Körper im Stich gelassen. Ich kann daher nicht zum Lost Beach zurückkehren. Daher ist das Abenteuer für uns beide vorbei. Es tut mir unfassbar leid, gerne hätte ich diese unglaubliche Reise mit dir gemeinsam beendet", schreibt Sabrina ihrem Kollegen.

Eric ist tief enttäuscht. Er hätte gerne "Good Luck Guys" weitergemacht. "Ich hätte nicht damit gerechnet. Ich habe nur die ganze Zeit daran gedacht, welche Partnerin ich bekomme oder dass Sabrina zurückkommt", stellt er niedergeschlagen fest. Die vergangenen Tage hat der selbst ernannte Modekönig sich richtig reingehängt und sogar aufs Essen verzichtet. "Dass ich jetzt gehen muss, ist für mich ein Schock. Ich habe hier wirklich alles gegeben und gekämpft, ich habe mich nie über die Bedingungen oder so aufgeregt und jetzt muss ich gehen", beschwert er sich.

Schon in den vergangenen Tagen hatte Sabrina mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Sie war erkältet und angeschlagen. Als Eric und sie dann bei einem Duell antreten mussten, klappte die Österreicherin zusammen und hatte ernsthafte Atemprobleme. Sie wurde schließlich mit dem Krankenwagen abtransportiert und blieb der Show seitdem fern.

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann im Dezember 2022

Instagram / sabrinawlk Sabrina Wlk, Reality-TV-Star

