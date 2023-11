Prinz William findet Prinz Harry und Meghan "heuchlerisch"

Die Kluft wird immer größer. Die Geschwister Prinz William (41) und Prinz Harry (39) haben kein gutes Verhältnis zueinander – Letzterer hatte in seinen Memoiren an seinem Bruder und dessen Frau Prinzessin Kate (41) kein gutes Haar gelassen. Der zweifache Vater behauptete unter anderem, dass er von William während eines Streits angeschrien wurde. Die Vorwürfe hinterließen Spuren bei ihm. Jetzt scheint es, als hegen Kate und ihr Gatte erneut einen Groll gegen Harry und Meghan (42).

Wie das Heat Magazine berichtet, soll der Auslöser hierfür die neue Staffel von The Crown sein, in der die Beziehung von dem Thronfolger und seiner Liebsten thematisiert wird. William und Kate wollen ihre Privatsphäre schützen und können daher nicht verstehen, warum die Sussexes so präsent in der Öffentlichkeit sind, wo sie doch 2020 ihren Rückzug angekündigt hatten. Laut dem Insider finden die zwei Harry "heuchlerisch", weil er mit Netflix zusammenarbeitet. Die Quelle fügte hinzu: "Es gibt schon so viel böses Blut zwischen ihnen und die neue Staffel von 'The Crown' gießt nur noch mehr Öl ins Feuer."

Denn die royalen Aussteiger brachten mit dem Streamingdienst ihre Doku "Harry und Meghan" raus, in der sie viele private Einblicke in ihr Leben abseits des Königshofs gaben. Zudem thematisierten die Wahlkalifornier ihre Beziehung zu William und Kate, indem sie erneut Anschuldigungen gegen sie erhoben.

Anzeige

Getty Images Prinz William, Herzogin Meghan und Prinz Harry im Juli 2018 in London

Anzeige

Getty Images Prinz William , Royal

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de