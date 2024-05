Mit diesem Look erinnert Herzogin Meghan an Prinzessin Diana

Herzogin Meghan (42) und Prinz Harry (39) sind nach ihrer Nigeria-Reise zurück in Los Angeles. Direkt bei ihrer Ankunft am Flughafen fällt die Royal-Dame mit einem besonderen Look auf, wie Fotos zeigen, die People vorliegen. Sie trägt eine Kombination aus braunem Blazer, weißem Oberteil und weißer Hose – damit erinnert sie an einen Erkennungslook der Neunzigerjahre von Prinzessin Diana (✝36). Die Britin entschied sich damals häufig für einen schicken Blazer bei ihrer Kleiderwahl. Meghan bringt den ikonischen Look damit zurück.

Damit gedenkt die Herzogin der Mutter ihres Mannes nicht zum ersten Mal. In Nigeria fiel Meghan mit einer Kreuzkette um ihren Hals auf – diese soll aus Dianas Erbe stammen, wie People berichtete. Das Schmuckstück soll Harry seiner Gattin wohl erst kürzlich geschenkt haben. Damit war ein kleiner Teil von Diana mit auf dem besonderen Nigeria-Trip dabei.

Meghan präsentierte im Laufe der Reise verschiedene schöne Looks und sie sah stets bezaubernd aus – und das ganz ohne Hilfe von außen. "Es gibt nur sie. Es gibt keinen Stylisten, es gibt keinen Friseur. Sie macht alles selbst und sie ist so gut darin", gibt ihr ehemaliger Stylist Daniel Martin gegenüber Us Weekly preis. Auch bei ihrem Make-up legt sie selbst Hand an. "Sie ist so gut darin, ihr eigenes Gesicht zu machen", führt Daniel weiter aus.

Getty Images Prinzessin Diana, September 1995

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan zu Besuch bei der Wohltätigkeitsorganisation Nigeria Unconquered

