Das sind Herzogin Meghans schönsten Looks der Nigeria-Reise!

Herzogin Meghan (42) hat schon oft bewiesen, dass sie ein Händchen für Mode hat – und auch bei der Nigeria-Reise mit Prinz Harry (39) schmiss sich die Royal-Lady wieder in Schale. Während ihres Besuchs in Abuja und Lagos zeigte sich Meghan in acht verschiedenen Looks. Dabei ließ sich die Suits-Darstellerin unter anderem von traditioneller nigerianischer Mode inspirieren. Die schönsten Looks der Herzogin findet ihr im Promiflash-Video.



