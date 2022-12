Trotz Kritik: Prinz Harry und Meghan bereuen Doku nicht

Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) lassen sich nicht so leicht beirren. Das Ehepaar machte wegen seiner Netflix-Doku in den vergangenen Wochen öfter den Schlagzeilen. In der Serie lieferten die beiden viele Enthüllungen über das britische Königshaus, zudem kritisierten sie auch enge Familienmitglieder. Trotz einiger positiver Reaktionen wurden die zwei scharf angegangen. Doch Harry und Meghan bereuen es keineswegs, diesen Weg eingeschlagen zu haben!

Dies bestätigte ein Insider gegenüber Socialite Life. "Meghan und Harry bereuen es nicht, die Doku-Serie gemacht zu haben", betonte die Quelle. Das Pärchen sei über die zahlreichen Resonanzen erleichtert. "Obwohl das Paar auf die Gegenreaktion vorbereitet war, freuen sie sich, dass ihre Geschichte an die Öffentlichkeit gelangt ist", hieß es weiter.

Hierfür schienen sie nichts dem Zufall überlassen zu haben – das gilt auch für Harrys Memoiren, die kommendes Jahr erscheinen sollen. Laut The Sun plane der Royal ein ausgiebiges Interview mit CNN-Moderator Anderson Cooper (55): Mit dem berühmten Journalisten soll ein 60-minütiges Gespräch geplant sein.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei der Hope Award Gala 2022

Getty Images Prinz Harry, September 2019

Getty Images Anderson Cooper, US-amerikanischer Journalist

