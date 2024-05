Sieben Jahre kein TV: So isoliert lebt Hanka Rackwitz heute

Warum hat sich Hanka Rackwitz (55) so zurückgezogen? Die frühere "Mieten, kaufen, wohnen"-Maklerin nahm 2017 am Dschungelcamp teil und verschwand danach von der Bildfläche. Im Netz gab sie danach nur noch wenig von sich preis, abgesehen davon, dass sie wegen ihrer Zwangsstörungen und Hygiene-Ticks in stationärer Behandlung war. Aktuell steht sie für die Allstars-Staffel des Formats vor der Kamera – bald feiert sie ihr großes TV-Comeback. Doch was hat Hanka all die vergangenen Jahre getrieben? Im Interview mit RTL verrät die Reality-TV-Kandidatin, dass sie sich sehr isoliert habe: "Ich sitze seit ungefähr sechs Jahren auf der Couch mit meiner Katze, schminke mich nicht, ziehe mir hässliche Klamotten an – weil ich auch gar kein Geld hatte."

Aktuell lebt sie in einem unsanierten Schloss in der Nähe von Leipzig. Im Interview mit Bild erzählte sie, dass sie dort aber weder Freunde noch einen Freund hat: "Ich habe jahrelang versucht, irgendwie zu gefallen, wollte besonders hübsch sein, besonders perfekt. Das hat alles nicht geklappt." Sie wisse selbst, dass sie hin und wieder ein wenig nervig sein könne – was genau die Leute abschreckt, könne sie aber nicht sagen.

Eigentlich wollte sich die ehemalige Big Brother-Kandidatin komplett aus der Öffentlichkeit zurückziehen: "Das Fernsehen hat mich weder reich noch glücklich gemacht." Nach ihrem TV-Aus hatte sie versucht, sich wieder im realen Leben zurechtzufinden. Doch die Jobsuche gestaltete sich ziemlich schwierig. Wenn sie eine Beschäftigung ergatterte, wurde sie zum Teil schnell wieder gekündigt, einmal sogar nach nur einem Tag.

Hanka Rackwitz bei der Auskunft aus dem Dschungelcamp

ActionPress Hanka Rackwitz im April 2017 in Halle

