Volle Punktzahl bei "Let's Dance": Gabriel Kelly liefert ab!

Bei Let's Dance regnet es Punkte für Gabriel Kelly (22) und Malika Dzumaev (33). Beim Charleston liefert der Sprössling von Angelo Kelly (42) so richtig ab! Die Vorstellung wird mit Standing-Ovations vom Publikum und der Jury gleichermaßen belohnt. "Ich bin zufrieden. So mag ich das: sauber, spritzig. So muss das sein. Das war Bombe!", schwärmt die Tänzerin. Und auch Jorge González (56) ist hellauf begeistert. "Das war eine mega, mega Show." Selbst der sonst so strenge Joachim Llambi (59) findet bei der Vorstellung nur positive Worte.

Der Tanzprofi nimmt seine Zehner-Kelle und wirft sie auf die Bühne: "Hier, nimm die einfach mit. Dein Vater sitzt in der ersten Reihe, der hat sich gerade gedacht: 'Boah, was habe ich dem Jungen alles beigebracht'", witzelt er und fügt dann hinzu: "Das war schnell, das war auf den Punkt, da war so viel drin, das war sensationell." Die positive Bewertung spiegelt sich auch in den Punkten wider: Gabriel und Malika heimsen die vollen 30 Punkte ein.

Damit befindet sich das Tanzpaar derzeit auf dem ersten Platz. Alle Paare müssen heute drei Tänze tanzen, demnach sind für jedes Paar insgesamt 90 Punkte erreichbar. Nach zwei Tänzen führen Gabriel und Malika die Tabellenspitze mit 59 von 60 Punkten an. Doch ihre Konkurrenz ist ihnen dicht auf den Fersen: Jana Wosnitza (30) und Vadim Garbuzov (37) haben ebenso wie Detlef D! Soost (53) und Ekaterina Leonova (37) 58 Punkte. Auf dem letzten Platz sind die Nachrücker Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin (37) – sie haben derzeit 43 Punkte.

RTL / Stefan Gregorowius Gabriel Kelly und Malika Dzumaev bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

