Wirklich schwanger? Suki Waterhouse mit Bäuchlein unterwegs

An den Gerüchten scheint etwas dran zu sein! Suki Waterhouse (31) und Robert Pattinson (37) gehen bereits seit fünf Jahren gemeinsam durchs Leben. Ihre Beziehung halten der Twilight-Star und das Model zwar weitestgehend privat, doch hin und wieder dürfen sich Fans über gemeinsame Red-Carpet-Auftritte freuen. Heiraten wollen die beiden wohl noch nicht – doch anscheinend gründen sie gerade eine Familie! Suki wurde mit einem auffälligen Bäuchlein gesichtet!

Fotos zeigen die Blondine in Los Angeles. In einer Low-Waist-Jeans und mit bauchfreiem Shirt spaziert sie durch die Straßen der Stadt und gönnt sich ein kühles Getränk. In dem Outfit fällt jedoch eine ganz andere Sache ins Auge: Eine auffällige Wölbung an ihrem Bauch, die sehr stark nach einem kleinen Babybäuchlein aussieht. Bisher äußerten sich jedoch weder Robert noch Suki zu den Schwangerschaftsgerüchten.

Erst vor wenigen Wochen wurde das Paar bei einem gemeinsamen Spaziergang gesichtet. Seitdem ging es heiß her in der Gerüchteküche: Unter Sukis Jacke zeichnete sich schon damals eine kleine Wölbung ab, die die Fans zum Spekulieren brachten.

FILMDIGITLS//MEGA Suki Waterhouse, November 2023

Getty Images Robert Pattinson und Suki Waterhouse im Oktober 2023

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson im Rahmen der Met Gala 2023

