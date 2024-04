Suki Waterhouse verrät auf dem Coachella das Babygeschlecht!

Suki Waterhouse (32) ist vor wenigen Wochen zum ersten Mal Mama geworden. Sie und ihr Partner Robert Pattinson (37) schweben seitdem im absoluten Babyglück. Besonders viel ist bislang nicht über ihren Nachwuchs bekannt. Doch das ändert die frischgebackene Mama jetzt höchstpersönlich während ihres Auftrittes auf dem Coachella-Festival: Sie verrät nämlich das Geschlecht ihres Babys. "In meinem Leben hat sich zuletzt einiges getan, ein ziemlich großartiges Ereignis hat sich abgespielt, um genau zu sein. Ich liebe großartige Frauen und ich schätze mich so glücklich, dass ich jetzt meine eigene tolle Lady zu Hause habe", erzählt die 32-Jährige ihren Fans in einem TikTok-Clip.

Damit bestätigt die Schauspielerin, dass sie nun Mama eines Mädchens ist. Und auch Robert könnte darüber wohl kaum glücklicher sein. Wie ein Insider erst kürzlich verriet, geht er nämlich in seiner neuen Rolle als Vater voll und ganz auf. "Rob hat die Vaterschaft genauso angenommen, wie er seine Filmrollen angenommen hat, mit völliger Ernsthaftigkeit und Freude. Er wusste nicht, wie es sein würde, aber es hat ihn einfach umgehauen", erklärte die Quelle gegenüber Daily Mail.

Seit 2018 gehen Suki und Rob mittlerweile gemeinsam durchs Leben. Ihre Beziehung und ihr Privatleben halten die beiden so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus. Die Schauspieler sollen sogar schon verlobt sein, bestätigt haben sie es bis heute aber nicht. Doch was macht die zwei zu einem perfekten Paar? Das plauderte Anfang des Jahres ein Insider gegenüber OK Magazine aus. "Sie sind beide sehr entspannt. Es gibt kein Drama und sie lassen sich nicht stressen", so die Quelle.

MEGA Suki Waterhouse, Model und Schauspielerin

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson im Mai 2023

