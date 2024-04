Robert Pattinson und Suki genießen Spaziergang mit Tochter!

Ende März waren Robert Pattinson (37) und Suki Waterhouse (32) zum ersten Mal Eltern geworden. Seitdem war bei dem Pärchen viel los, doch nun können die beiden durchatmen und Zeit mit ihrem Baby verbringen. Auf Fotos, die Just Jared vorliegen, sieht man die kleine Familie bei ihrem Sonntagsspaziergang. Der Twilight-Star schiebt den Kinderwagen, während seine Partnerin mit einem Kaffee in der Hand neben ihm herläuft. Die "Daisy Jones & The Six"-Darstellerin trägt einen grauen Trainingsanzug und eine Lederjacke sowie eine Sonnenbrille. Ihr Freund genießt den Ausflug in einer kurzen schwarzen Hose, einem beigen Fleece und einer Cap.

Im vergangenen Monat mussten sich Suki und Robert nicht nur an das Leben mit ihrem Nachwuchs gewöhnen. Die beiden hatten auch noch ziemlich volle Terminkalender. Der Brite besuchte eine Filmpremiere und die "Good Looking"-Interpretin trat am ersten Coachella-Wochenende auf. Dabei verriet sie glatt das Geschlecht ihres Babys. "In meinem Leben hat sich zuletzt einiges getan, ein ziemlich großartiges Ereignis hat sich abgespielt, um genau zu sein. Ich liebe großartige Frauen und ich schätze mich so glücklich, dass ich jetzt meine eigene tolle Lady zu Hause habe", berichtete sie ihren Fans laut einem Video auf TikTok.

Die Geburt seines kleinen Mädchens scheint Roberts Sicht auf das Thema Heirat verändert zu haben. Eine Quelle hatte gegenüber Ok! kürzlich berichtet: "Der Gedanke an die Ehe war für ihn ein wenig beängstigend. Aber jetzt, wo sie eine dreiköpfige Familie sind, will er es offiziell machen." Der Insider hatte sogar vermutet, dass die Turteltauben schon genaue Pläne für ihre Hochzeit haben. Sie sollen sich am liebsten im Sommer in ihrem Heimatland England das Jawort geben wollen.

ActionPress Suki Waterhouse auf dem Coachella-Festival, 2024

Getty Images Robert Pattinson, Schauspieler

