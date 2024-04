Stolz auf sich: Suki Waterhouse zeigt ihren After-Baby-Body

Suki Waterhouse (32) meldet sich aus dem Wochenbett. Die Schauspielerin und ihr Partner Robert Pattinson (37) sind vor wenigen Wochen Eltern geworden. Kurz nach der Geburt wendet sich die "Daisy Jones & The Six"-Darstellerin mit emotionalen Worten und ungefilterten Fotos an ihre Instagram-Fans. "Das vierte Trimester ist... demütigend! Die Zeit nach der Geburt war erfüllt von berauschender Freude, viel Lachen, Tränen und so vielen Hormonen!", schreibt sie zu drei Fotos, auf denen sie in Unterhose, BH und Strickjacke zu sehen ist. Mit einer Milchflasche in der Hand zeigt sie ihren kleinen After-Baby-Bauch: "Ich bin stolz auf alles, was mein Körper geleistet hat, und ich bin stolz auf die Freundlichkeit und Gnade, die ich mir während dieser Erholungsphase geschenkt habe."

Für ihren ehrlichen Post bekommt die 32-Jährige viel Zuspruch. "Wunderschöne Mama. Du bist fabelhaft und machst das toll!" und "Ich freue mich so für euch beide, genießt euren gemeinsamen Neuanfang", schreiben zwei begeisterte Fans. Aber auch berühmte Freunde melden sich. Emily Ratajkowski (32), Bella Thorne (26) und Lily Aldridge (38) hinterlassen beispielsweise zahlreiche Herz-Emojis. Cassie Amato betont: "So wunderschön. Ich bin so stolz auf dich."

Die frischgebackenen Eltern genießen nun wohl erst einmal die Kennenlernzeit. Papa Robert scheint diese total zu genießen. "Rob hat die Vaterschaft genauso angenommen, wie er seine Filmrollen angenommen hat, mit völliger Hingabe und Freude. Er wusste nicht, wie es sein würde, aber es hat ihn einfach umgehauen. Und zu sehen, wie Suki sich seit der Geburt so schnell angepasst und verändert hat, hat sein Herz auf eine unerklärliche Weise erwärmt", verriet ein Insider gegenüber Daily Mail.

Instagram / sukiwaterhouse Suki Waterhouse mit ihrem Baby

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson im Mai 2023

