Bald offiziell? Robert Pattinson will um Sukis Hand anhalten

Stellt Robert Pattinson (37) der Mutter seines Kindes, Suki Waterhouse (32), bald die Frage aller Fragen? Ein Insider will darauf jetzt eine Antwort haben, wie OK! berichtet. Laut seiner Aussage ist er sich sicher, dass der Twilight-Star sein Leben für immer mit seiner Liebsten verbringen will. "Der Gedanke an die Ehe war für ihn ein wenig beängstigend. Aber jetzt, wo sie eine dreiköpfige Familie sind, will er es offiziell machen", verrät er. Angeblich sollen die beiden sogar schon verlobt sein!

Die Quellen behaupten, dass Suki bereits einen Ring am Finger hat. Dieses Gerücht würde sich auch mit der Aussage des Insiders decken, der verriet, dass die Turteltauben bereits an der Hochzeitsplanung sitzen: "Sie hoffen auf eine Sommerfeier. Höchstwahrscheinlich wird diese in England sein. Die Idee einer Hochzeit auf dem Land mit ganz vielen Blumen finden sie total reizend." Eine Hochzeit könnte das Familienglück zudem vollends abrunden – denn Robert und Suki sind erst im vergangenen Monat Eltern einer kleinen Tochter geworden.

Das Babygeschlecht verriet die Sängerin mitten auf der Bühne des Coachella-Festivals und widmete ihrem ersten Kind via eines TikTok-Clips niedliche Worte: "In meinem Leben hat sich zuletzt einiges getan, ein ziemlich großartiges Ereignis hat sich abgespielt, um genau zu sein. Ich liebe großartige Frauen und ich schätze mich so glücklich, dass ich jetzt meine eigene tolle Lady zu Hause habe."

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson im Mai 2023

MEGA Suki Waterhouse, Model und Schauspielerin

