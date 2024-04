Suki Waterhouse und Robert Pattinson genießen Coachella-Date

Nach der Arbeit steht erst mal eine Date-Night an! Suki Waterhouse (32) und Robert Pattinson (37) sind vor einigen Wochen Eltern geworden. Nun trat die Künstlerin auf dem weltweit gefeierten Coachella-Festival in der kalifornischen Wüste auf. Nach ihrem Bühnenauftritt gönnten sich die beiden eine kleine Auszeit, wie Bilder von Daily Mail zeigen: Zu zweit liefen sie über das Gelände und schienen bester Laune zu sein – ihren freien Abend haben sie wohl sehr genossen. Robert trug ein legeres Outfit aus dunkler Jeans, einer Jacke, einem leuchtend gelben T-Shirt und roten Sneakern. Suki hingegen trug neben grauen Shorts ein weißes T-Shirt und ihre flauschige Jacke, die sie während ihres Auftritts getragen hatte.

Auf der Bühne begeisterte Suki in ihren weißen Federn mit einer traumhaften Performance und überraschte noch mit einer Ankündigung: Die Sängerin gab nach Spekulationen das Geschlecht ihres Babys bekannt. "In meinem Leben hat sich zuletzt einiges getan, genauer gesagt, ein ziemlich großartiges Ereignis. Ich liebe großartige Frauen und schätze mich glücklich, jetzt meine eigene tolle Lady zu Hause zu haben", erzählte sie stolz auf der Bühne.

Nach ihrer Ankündigung leitete die Künstlerin zu ihrem neuen Song "Faded" über, den Suki vor einigen Tagen neben "My Fun" und "OMG" in ihrer EP veröffentlicht hatte. Besonders auf Instagram schienen ihre Fans begeistert zu sein. "Ich kann es kaum erwarten, sie live auf dem Coachella-Festival zu hören", kommentierte ein Nutzer unter ihrem Beitrag. Andere Follower konnten gar nicht glauben, dass die 32-Jährige frischgebackene Mutter ist. "Ich kann nicht fassen, dass du gerade ein Kind geboren hast – du bist unglaublich!", schrieb ein Nutzer. Auch der Musikvideostil scheint den Geschmack ihrer Fans genau zu treffen: "Oh mein Gott, dieses Outfit! Du lieferst wie immer ab!"

Suki Waterhouse auf dem Coachella-Festival, 2024

Suki Waterhouse, Musikerin

