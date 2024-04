Kurz nach Geburt: Suki Waterhouse posiert in Coachella-Look!

Suki Waterhouse (32) gibt ihren Fans offenbar einen kleinen Vorgeschmack darauf, was ihren Auftritt beim diesjährigen Coachella betrifft! In einigen Fotos auf Instagram posiert die frischgebackene Mama in einem weiß-grün-karierten Outfit, das mit Spitze besetzt ist. Dazu kombiniert sie ein passendes Bandana sowie Spitzenhandschuhe, während sie ihren After-Baby-Body gekonnt in Szene setzt. Außerdem teilt die Beauty drei weitere Looks, die sie unter anderem mit silbernen Cowboystiefeln, einem Oberteil mit Blumenprint oder einem dunklen, sexy Zweiteiler samt rosa Federjacke zeigen.

Vor allem die Fans der Social-Media-Plattform sind sichtlich begeistert von den Schnappschüssen. "Hat sie nicht gerade ein Baby bekommen? Trotzdem am Abliefern!", schwärmt beispielsweise ein Bewunderer, und auch Paris Hilton (43) stimmt zu: "Heiße Mama!" Suki wird am 12. und 19. April auf dem Musikfestival auftreten. Ob sie tatsächlich in diesen Outfits auftauchen wird, bleibt abzuwarten. Ihren Beitrag kommentiert die Partnerin von Robert Pattinson (37) zumindest mit den vielversprechenden Worten: "Dieses Wochenende ist Coachella!"

Erst vor wenigen Tagen bestätigte die 32-Jährige die Geburt ihres Babys auf dem Onlineportal. Auf einem zuckersüßen Schnappschuss zeigte sich die Sängerin mit ihrem Neugeborenen im Arm, während sie liebevoll das Köpfchen des Kleinen hielt. "Willkommen auf der Welt, Engel", merkte sie zudem an. Bereits im März sollen die beiden laut Daily Mail erstmals Eltern geworden sein. Paparazzi erwischten das Paar nämlich bei einem gemeinsamen Spaziergang mitsamt Kinderwagen.

Anzeige Anzeige

Instagram / sukiwaterhouse Suki Waterhouse, Musikerin

Anzeige Anzeige

Instagram / sukiwaterhouse Suki Waterhouse mit ihrem Baby

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Sukis Coachella-Outfits? Klasse! Sie setzt ihren After-Baby-Body super in Szene. Na ja. Mir gefallen die Looks überhaupt nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de