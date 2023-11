NFL-Star D.J. Hayden (†33) und weitere sterben bei Autocrash

Schockierende Neuigkeiten machen die Runde. Derek Sherrard Hayden Junior, auch D.J. Hayden genannt, war 2012 durch einen fatalen Trainingsunfall in der NFL-Welt bekannt geworden: Seine Hauptvene, die zum Herzen führt, wurde beim Football verletzt, weshalb er nur haarscharf mit dem Leben davongekommen war. Nachdem er sich davon erholt hatte, wurde er 2013 von den Raiders gedraftet, später wechselte er zu den Detroit Lions sowie den Jacksonville Jaguars und spielte zuletzt bis 2022 im Washington-Football-Team. Doch nun kommt er auf tragische Weise ums Leben: D.J. Hayden verstarb bei einem Autocrash.

Wie unter anderem Houston Chronicle berichtet, kam es in der Nacht des 11. Novembers zu einem tragischen Ereignis: Um 2 Uhr morgens überfuhr in der texanischen Stadt Houston ein Auto eine rote Ampel und kollidierte mit einem anderen Fahrzeug. Insgesamt starben bei diesem Crash sechs Menschen – darunter auch der 33-jährige Footballer. Zwei Personen überlebten den Unfall, jedoch befindet sich eine davon mit lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus.

Dereks plötzliches Ableben löst eine Menge Trauer aus. "Die Raiders-Familie betrauert den tragischen Verlust des ehemaligen Cornerbacks D.J. Hayden", meldet sich der ehemalige Verein des Sportlers auf X zu Wort und führt fort: "Sein Mut, seine Beharrlichkeit und sein Einsatz für seine Mannschaftskameraden werden allen, die ihn kannten, in guter Erinnerung bleiben. Die Gebete der gesamten Raider Nation sind in dieser Zeit bei seinen Angehörigen." Auch die Fans hinterlassen einige Posts, um an den Verstorbenen zu gedenken.

